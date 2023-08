Colombia: Petro deposita alla Corte suprema la terna di candidate alla procura generale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Colombia, Gustavo Petro, ha consegnato alla Corte suprema la terna di candidate alla guida della procura generale della nazione, tema destinato a dominare l'agenda della politica nazionale. Il procedimento è stato aperto a sei mesi dalla scadenza del mandato di Francisco Barbosa, il procuratore più volte in contrasto con lo stesso presidente. È la prima volta che un presidente designa tre donne per la carica di procuratore, un posto sempre ricoperto da uomini eccezion fatta per il mandato di Viviane Morales iniziato nel 2011 e chiuso con le sue dimissioni a marzo 2013. Le candidate sono persone "che hanno rischiato la vita avendo difeso i diritti umani nel peggio momento del genocidio scatenato in Colombia", ha sottolineato Petro ricordando - sulle reti sociali -, le loro azioni negli anni più duri della guerra civile. Non è un caso, infatti che tanto Angela Maria Buitrago quanto Amelia Perez Parra e Amparo Cerron sono state, tra le altre cose, procuratrici presso la camera penale della stessa Corte suprema. (segue) (Mec)