Colombia: Petro deposita alla Corte suprema la terna di candidate alla procura generale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Buitrago, a lungo nota come la "procuratrice di ferro", ha un ruolo significativo nella storia recente del Paese. A lei si devono, tra le altre cose, i processi aperti che la Corte suprema ha aperto nei confronti di due alti ufficiali dell'esercito, il generale Jesus Armando Arias Cabrales e il colonnello ALfonso Plazas Vegas, entrambi in pensione. I due dovettero rispondere delle sparizioni forzate registrate nel 1985 al termine dell'operazione speciale con cui l'esercito riprese il controllo del Palazzo di giustizia di Bogotà, occupato dai guerriglieri del M-19. Un episodio drammatico che si chiuse con la morte di 101 persone tra cui undici magistrati, e sul quale Buitrago cercò di fare luce con approfondite indagini presso le caserme e i cimiteri. La stessa procuratrice ha tenuto i fascicoli che hanno portato alla condanna di nomi nomi "eccellenti" come l'ex magistrato Guillermo Valencia Cossio, fratello dell'importante politico Fabio, o l'ex direttore del disciolto servizio di inteligence, Jorge Nuguera, accusato di legami con i paramilitari. Entrata nel 2010, Buitrago lasciò la procura nel 2015 dopo le accuse di "inefficienza" lanciate dall'allora titolare dell'ufficio, Guillermo Mendoza. (segue) (Mec)