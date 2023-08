Colombia: Petro deposita alla Corte suprema la terna di candidate alla procura generale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ricostruendo il profilo di Amelia Pérez Parra, i media ricordano soprattutto l'uscita dal Paese nel 2003, al culmine di un confronto con il procuratore capo dell'epoca, Camilo Osorio, denunciando la mancanza di sicurezza per la sua vita. Pérez Parra è stata tra le titolari del fascicolo sull'attentato con auto bomba al Club El Nogal, sferrato nel 2003 dalle Forze armate rivoluzionarie della Colombia (Farc), chiuso con la morte di 36 persone. Attaccata da Osorio per un lavoro definito "carente", la procuratrice rispose denunciando presunti tentativi del titolare di limitare la sua autonomia. Pérez Parra ha partecipato alle indagini su numerosi casi legati ai fatti di sangue degli anni 90, contribuendo tra le altre cose all'incriminazione di leader della principale forza paramilitare (Autodefensas unidas de Colombia, Auc), come Carlos Castano e Salvatore Mancuso. Quest'ultimo, cui si addebita la responsabilità della morte di centinaia di persone, è stato da ultimo candidato da Petro a collaboratore per il processo di "Pace totale" aperto per mettere fine a decenni di conflitto armato. (segue) (Mec)