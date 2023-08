Colombia: Petro deposita alla Corte suprema la terna di candidate alla procura generale (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ultima candidata, Ceron, ha lasciato la procura nel 2020, dopo 30 anni di servizio, proprio con l'arrivo del titolare uscente dell'ufficio, Barbosa. Alla magistrato veniva tolta la guida delle indagini sul caso Odebrecht, ramo colombiano delle inchieste sulla corruzione di alto livello portata avanti in America latina dall'impresa edile brasiliana. Alla stampa, Ceron disse che la decisione di Barbosa rispondeva alle pressioni sorte per la citazione a giudizio degli ex presidenti Alvaro Uribe e Andrés Pastrana, oltre che dell'avvio di indagini sulle elezioni presidenziali che garantirono nel 2014 la vittoria di Juan Manuel Santos, poi Nobel per la Pace per gli accordi stretti con le Farc. (Mec)