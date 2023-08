Egitto-Grecia: Mitsotakis e Al Sisi concordano istituzione Consiglio supremo cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier greco Kyriakos Mitsotakis si è recato oggi in visita in Egitto, dove ha incontrato il presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi. In un’intervista rilasciata all’emittente radiotelevisiva “Ert”, il capo del governo di Atene ha definito il colloquio “breve ma produttivo”, spiegando di aver concordato con al Sisi l’istituzione di un Consiglio supremo di cooperazione tra i due Paesi. “Ho un ottimo rapporto personale con il presidente Al Sisi e sono qui per riaffermare il rapporto strategico tra Grecia ed Egitto, e per esprimere il mio ringraziamento per il sostegno nella lotta contro gli incendi boschivi”, ha detto Mitsotakis. “Abbiamo avuto l’opportunità di discutere di questioni relative alla nostra cooperazione, nell’ambito del contesto geopolitico nel Mediterraneo orientale”, ha spiegato il premier greco. Mitsotakis ha evidenziato di essersi confrontato con Al Sisi, in particolare, sui temi legati all’energia, al lavoro e all’immigrazione. “Abbiamo deciso di procedere all’istituzione di un Consiglio supremo di cooperazione. Ci auguriamo che la prima riunione possa avere luogo nella nostra patria nei primi mesi del 2024”, ha affermato il premier greco. (Gra)