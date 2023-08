Rifiuti: amministratore giudiziario Giovi, intenzione è ricostruire Tmb 2 Malagrotta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul Tmb 2 di Malagrotta di proprietà della società Giovi, che si trova in amministrazione giudiziaria, e andato a fuoco lo scorso anno "l'autorizzazione non è stata revocata. Stiamo aspettando la chiusura delle indagini poi ci confronteremo con gli enti locali, ma l'intenzione è ricostruire impianto". Lo ha detto Luigi Palumbo, amministratore giudiziario della Giovi, interpellato nel corso della presentazione della messa in sicurezza di Malagrotta.(Rer)