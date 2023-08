Regno Unito: arrestati attivisti di Greenpeace che hanno ricoperto di tessuto nero la villa di Sunak

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati arrestati i quattro attivisti di Greenpeace che questa mattina sono saliti sul tetto della casa a Yorkshire del primo ministro Rishi Sunak per ricoprirla con 200 metri quadrati di tessuto color nero petrolio. Lo ha confermato un portavoce della polizia del North Yorkshire presente sul posto. L'attivista di Greenpeace, Philip Evans, ha detto che il gruppo si era assicurato che la famiglia del primo ministro fosse in vacanza e che non sarebbe stata a casa prima di portare avanti la protesta pacifica. (Rel)