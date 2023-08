Speciale infrastrutture: Kazakhstan-Georgia, primi ministri ribadiscono impegno a sviluppare Corridoio di mezzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I primi ministri di Kazakhstan e Georgia, rispettivamente Alikhan Smailov e Irakli Garibashvili, hanno avuto un incontro ad Almaty durante il quale hanno ribadito l’impegno dei due governi a sviluppare la Rotta internazionale di trasporto trans-caspico (Titr), o Corridoio di mezzo, una rete d’infrastrutture volta a collegare l’Europa alla Cina aggirando la Russia. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Kazinform”. Negli ultimi sei mesi, hanno osservato i due premier, il volume del traffico ferroviario attraverso il Corridoio di mezzo è aumentato del 77 per cento, attestandosi a 1,3 milioni di tonnellate di merci trasportate. “Siamo interessati a potenziare la connettività nella regione e a migliorare progressivamente l’ambiente di transito. In generale, il governo kazakho è impegnato a lavorare per favorire il partenariato con la Georgia in tutte le aree”, ha affermato Smailov nell’occasione. I due capi di governo hanno discusso anche dei rapporti commerciali. Negli ultimi sei mesi l’interscambio tra i due Paesi è cresciuto di quasi il 30 per cento, arrivando a 190 milioni di dollari. Da parte sua, Garibashvili ha confermato la disponibilità di Tblisi a lavorare per rafforzare la cooperazione bilaterale in tutti i settori. (Res)