Speciale infrastrutture: Protocollo Mit-Mim-Fs per promuovere collaborazione scuola-imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit), il ministero dell’Istruzione e del Merito (Mim) e il gruppo Ferrovie dello Stato italiane (Fs) hanno siglato - informa una nota - un protocollo d’intesa per promuovere iniziative e collaborazioni tra mondo della scuola e mondo delle imprese così da individuare soluzioni concrete per affrontare il crescente problema del disallineamento tra le competenze richieste dalle imprese e quelle in uscita dai percorsi scolastici e formativi. Una differenza tra domanda e offerta che nel 2022 ha coinvolto oltre 2 milioni di persone e che costituisce un ostacolo alla ricerca di personale competente e preparato. L’accordo interistituzionale è stato firmato nella sede del Mit dal vicepresidente del Consiglio dei ministri e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, dal ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara e dall'amministratore delegato del gruppo Fs italiane Luigi Ferraris. L’intesa, di durata triennale, prevede diverse iniziative per promuovere l’informazione, il dialogo e la coprogettazione di percorsi e strumenti che rispondano all’esigenza di formare profili professionali adeguati ai fabbisogni occupazionali, e per promuovere progetti operativi con le scuole e le regioni. L’obiettivo è quello di costruire progressivamente una filiera sempre più integrata della formazione professionale. (Com)