Speciale infrastrutture: soddisfazione Salvini per accordo ferrovieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- Accordo tra società e lavoratori delle ferrovie: grande soddisfazione del vicepremier e ministro, Matteo Salvini, che aveva auspicato un’intesa invitando le parti al Mit e riducendo la durata dello sciopero proclamato a luglio. L’attenzione di Salvini per il dossier non è mai venuta meno, pur nel rispetto dei ruoli, e il risultato confermato nelle ultime ore è ritenuto un segnale molto positivo. "È stata mantenuta la promessa", commenta Salvini. E' quanto si legge in una nota del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dopo il comunicato della Cisl su Trenitalia. (Com)