Speciale infrastrutture: Sardegna, Mit, prima riunione per linea ferroviaria Nuoro

23 luglio 2021

- Prima riunione tecnica al Mit per il potenziamento della linea ferroviaria di Nuoro: il tavolo, presieduto dal prefetto di Nuoro, Giancarlo Dionisi, con la regione Sardegna, Rfi e con il supporto degli uffici tecnici di Mit e Ansfisa, lavorerà sul territorio, per analizzare la fattibilità di un progetto di velocizzazione della tratta esistente gestita da Arst, azienda regionale dei trasporti. Si lavorerà per realizzare l’implementazione della tratta Nuoro – Abbasanta, da dove sarà possibile diramare i collegamenti veloci con Cagliari, Sassari e Olbia, garantendo una tecnologia più moderna e valutando l’istituzione di un servizio "Express" senza fermate intermedie. Il dossier è seguito con particolare attenzione dal vicepremier e ministro, Matteo Salvini. E' quanto si legge in una nota del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. (Com)