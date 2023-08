Speciale infrastrutture: Taxi, Urso e Rixi presentano ad Anci proposte per riordino settore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- Prosegue serrato il confronto sul riordino del settore dei taxi, per addivenire in tempi brevi a soluzioni ragionevoli e soddisfacenti, improntate all’efficienza e trasparenza nei confronti del cittadino, all’equità per i tassisti e al rispetto delle regole del mercato. Dopo l’incontro promosso a palazzo Piacentini con le categorie del settore dei taxi - si legge in una nota -, il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, e il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Edoardo Rixi, hanno incontrato in videoconferenza dal Mimit il presidente dell’Associazione nazionale dei comuni italiani e sindaco di Bari, Antonio Decaro, per una condivisione delle misure finora prospettate. Nel corso dell’incontro - continua la nota - è stata ribadita l’importanza di adeguare il servizio al crescente incremento di turismo verso il nostro Paese registrato negli ultimi mesi e agli importanti eventi eccezionali in programma, come le Olimpiadi Milano-Cortina 2026 e i Giubilei del 2025 e del 2033, che attrarranno in Italia milioni di visitatori da tutto il mondo. Restano sul tavolo le misure di sistema prospettate dai ministri Urso e Salvini alle rappresentanze di settore, come pure l’ipotesi di una generale revisione dell’ecobonus in un’ottica di transizione green, con maggiori agevolazioni per l’acquisto di auto elettriche o ibride da destinare alle nuove licenze o a chi intende sostituire il proprio taxi. (Com)