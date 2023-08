Rifiuti: Vadalà (commissario Malagrotta), 50 milioni di tarquale, saranno chiusi ma non bonificati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il mandato sulla discarica di Malagrotta "è la messa in sicurezza. Ci sono almeno 50 milioni di tonnellate di rifiuti ma è tarquale, dobbiamo assicurare all'Unione europea che preserviamo i cittadini del territorio. In alternativa, per la bonifica dovremmo separarli ma lo stato dei rifiuti non consentirebbe un ritorno economico. Il mandato è della messa in sicurezza. In due o tre anni potremo chiudere la messa in sicurezza. Se avessimo dovuto fare la bonifica vera e propria avrebbe significato portare i rifiuti in altre discariche. Con la cinturazione pensata i rifiuti restano là, non spostiamo nulla. (Rer)