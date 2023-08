FI: Gasparri, oggi nuova importante tappa nel percorso di rilancio partito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"So distinguere, da editore, la qualità e l'obiettività che sono anche il segreto del successo di un'iniziativa imprenditoriale come Agenzia Nova" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- Oggi "una nuova importante tappa nel percorso di riorganizzazione e di rilancio di Forza Italia. Si è riunita la segreteria politica, con una nuova denominazione dopo che si è deciso, su proposta di Tajani, di affidare la guida del nostro movimento ad un segretario perché soltanto Berlusconi è stato e sarà il presidente di Forza Italia". Lo dichiara il senatore e responsabile nazionale Enti locali di Forza Italia, Maurizio Gasparri. "In piena sintonia si è deciso di tenere il Congresso a fine febbraio e sono state prese alcune decisioni organizzative. Sono contento dello spirito di coesione e della laboriosità che caratterizza questa fase e insieme ai giovani, guidati da Benigni, sto lavorando al primo appuntamento che si terrà dall'8 al 10 settembre a Gaeta. Con 'Azzurra Libertà rinnoveremo le stagioni di 'Everest' e dell'incontro dei giovani che rappresentano una risorsa fondamentale per il futuro del nostro movimento, poi a Paestum, a Monza e in ogni parte d'Italia, altri appuntamenti per arrivare alle scadenze elettorali che dal Trentino alla Lombardia e poi alle varie regioni chiamate al voto ci vedranno impegnati fino alle elezioni europee. C'è insomma da tenere permanentemente le maniche rimboccate e lavorare per il futuro di Forza Italia e del centrodestra, nel solco degli insegnamenti di Berlusconi e per fare del 'berlusconismo' una presenza costante, positiva e propositiva nel panorama politico del Paese. Grazie ad Antonio Tajani - conclude Gasparri - per la responsabilità che si è assunto, con determinazione e concretezza, in questa fase difficile ma sicuramente aperta a nuovi importanti successi". (Rin)