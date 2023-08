Libia: premier Dabaiba, nessuna fase transitoria né governo parallelo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Libia non ci saranno “né una fase transitoria, né governi paralleli, né bilanci falsi e ci sarà solo una tappa, quella delle elezioni e il governo continuerà la sua missione fino a questo obiettivo”. Lo ha dichiarato il capo del Governo di unità nazionale della Libia (Gun), Abdulhamid Dabaiba, durante la sesta riunione ordinaria del consiglio dei ministri del 2023, tenutosi oggi a Gadames, nell’est del Paese. Lo si apprende da un comunicato stampa diffuso via Facebook dal Gun, secondo la quale la riunione si è tenuta “in un momento in cui il Paese sta assistendo a una fase di reale stabilità” e “si sono dissipate gran parte delle crisi”. “Ogni giorno ci impegniamo per migliorare le condizioni di vita dei cittadini”, ha aggiunto Dabaiba, aggiungendo che “oggi i giovani si avvicinano al mercato del lavoro e intendono costruirsi il futuro”. Il Gun, come ha ricordato il premier, ha istituito un sistema di borse di studio e ha stanziato fondi per elargire prestiti a giovani e coppie appena sposate. (segue) (Lit)