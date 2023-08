Libia: premier Dabaiba, nessuna fase transitoria né governo parallelo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Oggi la vita è tornata in ogni città della Libia e ogni giorno c’è un nuovo progetto”, ha sottolineato. Per quanto riguarda il fascicolo delle elezioni, secondo Dabaiba, per far sì che le consultazioni elettorali abbiano successo ci vogliono “stabilità e leggi giuste”. Infatti “leggi inapplicabili sono la ragione del fallimento delle elezioni del dicembre 2021”, ragion per cui è necessario elaborare norme che non escludano nessuna forza politica del Paese. “Non permetteremo che i pregiudizi spingano verso la guerra e non permetteremo la distruzione del Progetto nazionale di riconciliazione”, ha aggiunto. Quanto al Niger, infine, il premier del Gun ha dichiarato che la Libia segue gli sviluppi della situazione e ribadisce il sostegno alle legittime istituzioni del Paese, auspicando che non esplodano conflitti militari che possano destabilizzare l’intera regione. (Lit)