Milano: evade dai domiciliari e aggredisce un capotreno con le forbici, polizia arresta 34 enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Martedì scorso, la Polizia di Stato ha arrestato un cittadino italiano di 34 anni evaso dagli arresti domiciliari nella stazione di Milano Rogoredo. Gli agenti della Polizia Ferroviaria hanno bloccato l’uomo che poco prima con un paio di forbici aveva minacciato un capotreno a bordo di un convoglio. I poliziotti hanno disarmato l’uomo che essendo sotto l’effetto di sostanze stupefacenti ed alcoliche ha iniziato ad agitarsi tentando di autolesionarsi, poi colpendo e minacciando gli agenti, costretti a chiamare un’automedica per sedarlo. A seguito di accertamenti il 34enne, noto per comportamenti aggressivi e violenti anche contro i familiari, si era liberato del braccialetto elettronico in quanto doveva scontare gli arresti domiciliari. L’uomo è stato quindi arrestato per evasione e condotto presso le camere di sicurezza della Questura. (Com)