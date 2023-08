Tim: Cgil e Slc Cgil, risultati positivi semestre non bastano, mancano scelte strategiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non ci si può non rallegrare circa la positività dei numeri dell'ultima semestrale di Tim, ma questi risultati non bastano, mancano le scelte strategiche". Così il segretario confederale della Cgil Pino Gesmundo e il segretario nazionale della Slc Cgil Riccardo Saccone commentano quanto dichiarato oggi dall'amministratore delegato dell'azienda Pietro Labriola in un'intervista al "Sole 24 Ore" e nel corso della call con gli analisti. Per i dirigenti sindacali "siamo di fronte ad un segnale di reattività che attribuiamo per prima cosa all'abnegazione e alla passione delle migliaia di lavoratrici e lavoratori del Gruppo che ogni giorno, nonostante la fase complessa dell'azienda, fanno il loro dovere e portano avanti la storia centenaria di un'eccellenza italiana. Siamo anche d'accordo - proseguono - sulla necessità di consolidare il settore attraverso una riduzione degli operatori, purché non sia un accordo tra 'venditori' ma un'operazione industriale che salvaguardi l'occupazione oggi esistente. Ma i motivi di soddisfazione, leggendo l'intervista di Labriola, per noi finiscono qui". (segue) (Com)