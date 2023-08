Tim: Cgil e Slc Cgil, risultati positivi semestre non bastano, mancano scelte strategiche (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gesmundo e Saccone sottolineano che "l'azienda continua ad aggravare la propria posizione debitoria, massimamente per sostenere gli investimenti industriali, che rimangono comunque ben al di sotto degli ultimi investimenti messi a bilancio da Sip nel 1997. Inoltre, è in procinto di vendere il proprio asset strategico, finendo così per assecondare il folle modello del mercato Tlc italiano che vede le aziende come grandi empori dediti alla rivendita di ogni bene o servizio e accantona definitivamente la loro proiezione industriale e di innovazione. Non è quello di cui il Paese ha bisogno. A questo Paese - sostengono Cgil e Slc - continua a servire un'azienda che sviluppi la rete unica integrata verticalmente, come già accade negli altri stati europei, al fine di poter garantire gli ingenti investimenti necessari a raggiungere anche le aree interne ed evitare, come successo in pandemia, che ci siano persone non in grado di studiare o lavorare a causa delle inefficienze e dei ritardi dettati da politiche industriali sbagliate. Attendiamo con curiosità di leggere i provvedimenti che l'esecutivo vorrà licenziare a breve a sostegno delle Tlc. Ci aspettiamo provvedimenti di sistema e non le solite norme sartoriali per questa o quell'azienda che non agiscono alla radice dei mali del comparto. Comparto - concludono Gesmundo e Saccone - che con ogni probabilità chiuderà anche quest'anno con risultati negativi". (Com)