Energia: analisi, Serbia tra i primi in Europa per potenziale fonti geotermiche

- Secondo il potenziale delle fonti geotermiche la Serbia è tra i primi cinque Paesi in Europa, ma questo potenziale non viene utilizzato abbastanza. Lo affermano gli esperti del Paese balcanico i quali aggiungono che le stime attuali rivelano che le risorse geotermiche "coprono circa il 25 per cento del fabbisogno di calore nel settore abitativo a livello dell'intera Serbia". Grazie alla struttura geologica del terreno e alla sua posizione rispetto alle unità geotettoniche, la Serbia "è caratterizzata da un notevole potenziale geotermico, accumulato principalmente nelle acque sotterranee" e tenendo conto del fatto che, oltre al riscaldamento, questo tipo di energia rinnovabile può essere utilizzata anche per produrre elettricità, "si colloca tra i primi cinque Paesi in Europa in termini di potenziale", riferiscono gli esperti. Sebbene l'uso dell'energia geotermica sia aumentato negli ultimi dieci anni, questa risorsa non è ancora abbastanza utilizzata nel Paese malgrado il suo potenziale trovi applicazione anche nell'agricoltura, nell'industria e nel turismo. "Uno dei principali vantaggi di questa risorsa rinnovabile è la possibilità di utilizzo polivalente, quindi la stessa risorsa può essere utilizzata per scopi diversi all'interno della stessa struttura, come fonte per il riscaldamento e il raffrescamento, per l'approvvigionamento idrico, per esigenze tecniche e altro", afferma la dottoressa Ana Vranjes della Facoltà di scienze minerarie e geologia. (segue) (Seb)