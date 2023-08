Energia: analisi, Serbia tra i primi in Europa per potenziale fonti geotermiche (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ad oggi in Serbia sono stati installati più di 4 mila impianti geotermici di riscaldamento e raffrescamento, con circa 100 Mw di potenza installata. Il potenziale delle acque geotermiche è però ancora di gran lunga superiore al volume utilizzato. Solo per l'area della città di Belgrado il potenziale delle risorse è stimato intorno ai 1.200 Mw", aggiunge l'esperta. Le analisi mostrano inoltre che grazie a questo sistema di riscaldamento si ottengono notevoli risparmi di budget e che anche l'aspetto ecologico del risparmio nell'emissione di gas nocivi per la stagione di riscaldamento non è trascurabile. Il Segretariato provinciale per l'energia, l'edilizia e i trasporti della Vojvodina, conferma da parte sua che il territorio del nord della Serbia, in quanto parte del bacino pannonico, è il più favorevole all'utilizzo delle acque geotermiche. "Tra le caratteristiche geologiche della Vojvodina, prima di tutto, dobbiamo evidenziare il piccolo spessore della crosta. Questo è esattamente ciò che classifica il nord della Serbia tra le aree geotermiche più promettenti d'Europa", affermano dal Segretariato. Il problema secondo loro è che "questo potenziale non viene utilizzato abbastanza, perché non ci sono soggetti interessati che investirebbero nella ricerca e nell'ulteriore utilizzo di questa risorsa", spiegano. (Seb)