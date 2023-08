Autonomia: in commissione Giustizia emendamento riscrive articolo 3 su Lep, previsti decreti legislativi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella commissione Affari costituzionali del Senato è stato presentato un emendamento riformulato interamente sostitutivo dell'articolo 3 del disegno di legge sull'Autonomia differenziata secondo il quale per l'individuazione dei Livelli essenziali delle prestazioni (Lep) il governo dovrà adottare uno o più decreti legislativi entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del ddl. L'emendamento, a prima firma del presidente della commissione Affari costituzionali Alberto Balboni (Fd'I) è sottoscritto da diversi senatori di Fratelli d’Italia ma anche dalla senatrice Mariastella Gelmini (Az-Iv). Con la riformulazione viene eliminato il riferimento ai Dpcm presente invece nella versione del ministro per gli Affari regionali Roberto Calderoli. E ancora, restando al tema dei Lep, lo stesso emendamento riformulato prevede che il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie dovrà trasmettere "una relazione annuale alle Camere sull'esito delle procedure di monitoraggio" relative ai Livelli essenziali delle prestazioni.(Rin)