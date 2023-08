Spagna: governo destina 301 milioni di euro per migliorare il manto di 1.516 chilometri di strade

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dei Trasporti spagnolo ha indetto una gara d'appalto per tre contratti del valore di 301 milioni di euro per la manutenzione ed il miglioramento di 1.516 chilometri di strade nazionali. Secondo quanto riferito in un comunicato del ministero, l'obiettivo principale dei contratti, suddivisi in lotti, è quello di migliorare le caratteristiche superficiali e strutturali delle pavimentazioni delle strade. Saranno eseguiti interventi come la fresatura e la riparazione di buche, l'impermeabilizzazione, nonché la riverniciatura della segnaletica orizzontale.(Spm)