Sanità: Marrocco (FI), oblio oncologico legge di civiltà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"So distinguere, da editore, la qualità e l'obiettività che sono anche il segreto del successo di un'iniziativa imprenditoriale come Agenzia Nova" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- Oggi è "un giorno importante per milioni di persone. Una persona guarita da tumore non sempre può chiedere un mutuo, accedere ad un finanziamento, avere un'assicurazione, accedere a dei concorsi di lavoro o persino adottare un bambino, negando anche il diritto alla famiglia per un minore. Una discriminazione che diventa un ostacolo per il reinserimento nella società, persone che possono fare la metà delle cose che vorrebbero fare. Reclamare questo diritto si chiama oblio oncologico". Lo ha detto Patrizia Marrocco, deputata di Forza Italia, intervenendo nell'Aula di Montecitorio in dichiarazione di voto sul testo unificato unificato relativo alle disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche. "Quella di oggi è una battaglia di civiltà che permetterà ad ogni paziente oncologico guarito di poter vivere una vita normale senza nessuna discriminazione, una norma che permette all'ex paziente di non dichiarare più la malattia - ha continuato la parlamentare -. Lo scopo di questa normativa è quello di stabilire dei termini temporali oltre ai quali dopo la guarigione gli operatori finanziari ed altre realtà non possono più esigere informazioni in merito alla storia clinica pregressa. Il testo è già attivo in almeno 6 Paesi europei, ma il nostro è più all'avanguardia perché riguarda anche le adozioni ed il lavoro e ne siamo orgogliosi. Per Forza Italia questo battaglia di civiltà ha radici lontane. Nel 2006, l'allora presidente del Consiglio Silvio Berlusconi istituì la giornata nazionale del malato oncologico proprio per mettere in luce gli aspetti diretti ed indiretti della malattia e del paziente. Ecco perché è stata la prima proposta che ho ridepositato appena rieletta in questa legislatura: una norma che mette al centro l'individuo, la salute - ha concluso Marrocco - perché in fondo possiamo legiferare su tutto ma se non mettiamo al centro il benessere dell'essere umano non ha senso tutto il resto". (Rin)