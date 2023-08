Lombardia: Sertori, su risorse idriche regione in miglioramento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Lombardia il deficit di riserve idriche, a fine luglio, si attesta intorno al 21 per cento, mentre lo scorso anno, nello stesso periodo, si era registrato un deficit pari quasi al 66 per cento. Il totale delle riserve idriche disponibili a scala regionale risulta decisamente superiore al valore registrato lo scorso anno. Il valore attuale è di circa 1,32 miliardi di metri cubi d'acqua, 200 per cento rispetto allo scorso anno nel medesimo periodo, quando le riserve lombarde ammontavano a 0,56 miliardi di metri cubi d'acqua (+ 760 milioni metri cubi). Ne dà notizia l'assessore regionale Massimo Sertori (Enti locali, Montagna, Risorse energetiche e Utilizzo risorse idriche) facendo il punto sulla situazione delle riserve idriche in Lombardia. "Rispetto ad un anno fa, la situazione - spiega Massimo Sertori - grazie agli apporti del mese di maggio e alla gestione parsimoniosa della risorsa attuata nei primi mesi del 2023, appare oggi complessivamente meno preoccupante, e corrispondente ad un grado di severità idrica bassa, con l'eccezione del bacino del fiume Serio, interessato però da lavori di manutenzione nell'invaso idroelettrico più capiente. È quindi parzialmente colmato il deficit delle riserve lombarde che, solo lo scorso aprile, risultavano ancora dimezzate rispetto alla media e inadeguate a sostenere la stagione irrigua, che invece ora sta proseguendo senza criticità". "Per la particolare situazione del lago di Como - rimarca Sertori - si è reso necessario coinvolgere anche per quest'anno i gestori degli invasi idroelettrici, al fine di sostenere le portate in ingresso al lago e quindi i livelli del lago, sostegno che è stato garantito fino alla fine di luglio (4 milioni di metri cubi al giorno). (segue) (Com)