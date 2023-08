Lombardia: Sertori, su risorse idriche regione in miglioramento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parallelamente, gli utenti irrigui si sono impegnati a contribuire al mantenimento dei livelli del lago attraverso un uso parsimonioso della risorsa, con progressiva riduzione delle erogazioni dal lago. Sul lago di Garda è pienamente rientrata una crisi idrica che sembrava irrecuperabile, e i livelli attuali risultano in linea con il periodo di riferimento. Sul lago d'Idro, infine, sono in corso interlocuzioni con la Provincia Autonoma di Trento per la gestione coordinata degli invasi Alto Chiese nei primi 20 giorni di agosto". "In prospettiva - conclude l'assessore Sertori - è necessario proseguire con il lavoro ed il confronto congiunto, anche per l'individuazione degli interventi prioritari per garantire stoccaggio di risorsa, ottimizzare la gestione dell'acqua e consentire maggiore flessibilità al sistema irriguo. Ciò anche mediante la partecipazione a bandi governativi per ottenere i finanziamenti adeguati". (Com)