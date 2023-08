Giordania: ufficio Società finanziaria internazionale di Amman diventa sede regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Società finanziaria internazionale (Sfi) ha annunciato la trasformazione dell’ufficio di Amman in una sede regionale, con competenze su quindici Paesi, che comprendono gli Stati del Medio Oriente, Pakistan e Afghanistan, per rafforzare il ruolo strategico della Giordania nella regione. Lo hanno annunciato la ministra della Pianificazione e della cooperazione internazionale della Giordania, Zeina Touqan, e il direttore della Sfi, Makhtar Diop, in visita ufficiale ad Amman dal primo agosto, secondo quanto riferisce l’emittente radiotelevisiva statale giordana “Al Mamlaka”. “L’espansione è tesa, inoltre, a favorire il partenariato pubblico-privato in progetti per infrastrutture sostenibili, in particolare progetti relativi al cambiamento climatico e alla penuria d’acqua, che incoraggino l’inclusione finanziaria e sostengano un ambiente imprenditoriale avanzato in Giordania”, ha spiegato Diop. Si tratta dunque di una decisione significativa a sostegno della modernizzazione dell’economia giordana e dell’obiettivo del raddoppiamento del prodotto interno lordo (Pil), fissato a 82 miliardi di dollari nel 2023. (segue) (Lib)