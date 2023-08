Giordania: ufficio Società finanziaria internazionale di Amman diventa sede regionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, facendo dell’ufficio di Amman la sua sede regionale, la Società finanziaria internazionale intende attrarre maggiori investimenti stranieri nel Regno Hashemita, per un valore complessivo di 42 miliardi di dollari e che dovrebbero creare un milione di nuovi posti di lavoro. In un’intervista ad “Al Mamlaka”, infatti, Diop ha ricordato che lo scorso anno la Sfi si era impegnata a fornire alla Giordania 184 milioni di dollari, a sostegno di progetti vitali, aggiungendo che il valore complessivo attuale dell’insieme delle attività della società nel Regno hashemita è di circa mezzo miliardo di dollari. In Giordania, “la Sfi ha investito nello sviluppo di progetti vitali secondo la formula del partenariato pubblico-privato, in particolare per la realizzazione dell’aeroporto internazionale Queen Alia e di scuole in diverse province del Paese”, ha sottolineato Diop, aggiungendo che è in corso la trattativa per finanziare la manutenzione del Ponte King Hussein, che collega la Cisgiordania alla Giordania occidentale e il miglioramento della rete idrica nazionale. Infatti, Diop ha rimarcato che la Sfi sostiene progetti di economia sostenibile e tesi al contenimento dell’impatto del cambiamento climatico, in particolare in un Paese come la Giordania, che soffre di carenza idrica. (Lib)