Pnrr: Zucconi (Fd'I), bene approvazione decreto anti infrazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Bene l’approvazione definitiva da parte della Camera del decreto anti infrazioni perché è l’ennesima testimonianza che il Governo e il Ministro Fitto hanno un ottimo dialogo con l’Europa affrontando fattivamente e positivamente tutte le criticità che ci hanno lasciato i precedenti Governi di centrosinistra”. Lo scrive in una nota il Segretario di Presidenza alla Camera e deputato di Fratelli d’Italia, Riccardo Zucconi. “Con questo provvedimento sarà possibile agevolare la chiusura di 13 procedure d’infrazione su diverse tematiche fondamentali per il Paese”. Per Zucconi “questi sono risultati importanti che mostrano quanto sia forte la collaborazione tra il Parlamento, l’Ue e le amministrazioni competenti”. (Rin)