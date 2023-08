Sanità: Lucaselli (Fd'I), con legge su oblio oncologico via lettera scarlatta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dal cancro si può guarire e oggi con l'approvazione della legge sull'oblio oncologico si cancella la lettera scarlatta, indegna per un Paese civile. La scienza ce lo dice e il senso di umanità ci impone di evitare qualsiasi discriminazione sociale, professionale e familiare. Tutto questo ora non sarà possibile aprendo strade fino ad oggi precluse per tutte quelle persone che venivano penalizzate per un preconcetto: cancro uguale morte, cancro uguale malattia incurabile. Con questa legge, a cui tutte le forze politiche hanno contribuito, si dà infine seguito alle direttive europee facendo della nostra Nazione un paese all'avanguardia. un ringraziamento alle associazioni e tutte le forze politiche che hanno lavorato incessantemente per raggiungere questo risultato. Un grazie particolare al collega e amico Walter Rizzetto che da anni si batte per raggiungere questo obiettivo". Lo dichiara Ylenja Lucaselli, deputato di Fratelli d'Italia. (Rin)