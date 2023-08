Reddito cittadinanza: Conte a Calderone, rimandi subito a casa commissaria Inps Gelera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "'Probabilmente l’sms era scritto in un modo che non ha dato una rassicurazione e a qualcuno ha creato delle tensioni'. Così si è finalmente espressa la ministra del Lavoro, Marina Calderone. Ammette quel che è chiaro a tutti e che il governo giungeva fino a ieri di ignorare: a seminare il panico fra i cittadini sono state oltre alle scelte del governo anche i grossolani errori di comunicazione a persone che sono in condizione di grave difficoltà". Lo scrive su Facebook il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte, che aggiunge: "Un sms 'impreciso' quello dell’Inps dice oggi la ministra. In realtà, il messaggio è stato falso e fuorviante. Ieri abbiamo invitato il governo a inviare alle 169 mila famiglie disperate un nuovo sms di scuse. Oggi, alla luce di questa disarmante ammissione, diciamo alla ministra Calderone di rimandare subito a casa la commissaria dell'Inps Gelera, che è stata scelta e piazzata in fretta e furia alla guida dell'Ente da Meloni e soci. Resta purtroppo un fatto. Ci sono 169 mila famiglie disperate che a partire da agosto rimarranno prive di qualsiasi alternativa: senza sostegno, senza corsi di formazione, senza lavoro. A queste si aggiungeranno altre 350 mila famiglie a fine anno. Su questo fondamentale aspetto il governo non ha intenzione di fare passi indietro o ripensamenti. Sono inadeguati e pericolosi". (Rin)