Taxi: Masucci (Fit-Cisl Lazio), su numero licenze serve analisi dei dati

- Ci faremo promotori di un incontro con tutte le sigle sindacali del settore Taxi di Roma e del Lazio: vorremmo discutere della nostra proposta di un'unica app interattiva per i taxi, che collezioni la varietà di numeri di telefono capitolini ad oggi frammentata, insieme alle richieste dell'utenza e alle notizie riguardanti i grandi eventi. È quanto si legge in una nota del segretario generale della Fit-Cisl del Lazio, Marino Masucci. "La realizzazione di piattaforme di questo tipo, fondamentale per incrociare domanda e offerta, potrebbe essere importante anche per dirimere l'eterno dilemma sul numero delle licenze: si deve ragionare su una serie scientifica di dati e sulla reale analisi dei flussi, non su 'percezioni' che variano in base alle diverse stagioni". (segue) (Com)