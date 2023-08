Taxi: Masucci (Fit-Cisl Lazio), su numero licenze serve analisi dei dati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un periodo di monitoraggio basato su criteri scientifici e sulla consocenza oggettiva dei flussi collezionati da una piattaforma, ci permetterebbe di uscire da impostazioni ideologiche, proponendo politiche dei Trasporti basate su dati empirici e sull'effettivo bisogno dei territori, soggetti a periodi di picco e a momenti di forte calo. Un'iniziativa di questo tipo, gestita dalle Istituzioni, ci permetterebbe, inoltre, di avvalerci di una tecnologia 'amica', posta a servizio della collettività, e non 'nemica', basata sul puro profitto. Se il Trasporto pubblico non di linea sarà lasciato in balìa delle piattaforme gestite dalle multinazionali, le attuali tariffe amministrate scivoleranno verso il libero mercato, a danno dei cittadini medi, che non potranno più beneficare di tariffe regolate. Le possibilità aperte dai nuovi sistemi informatici dovrebbero essere messe a servizio del bene comune, senza per forza andare verso derive privatistiche e puramente neoliberiste", conclude. (Com)