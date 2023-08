Roma: assessora Scuola, solidarietà e vicinanza a Fattorietta dopo incendio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessora capitolina alla Scuola e al Lavoro, Claudia Pratelli, in una nota esprime "solidarietà e vicinanza" ai responsabili de La Fattorietta, distrutta questa notte da un incendio. "Apprendo ora che La Fattorietta, struttura dedicata al progetto dell'asilo nel Bosco, questa notte è stata distrutta da un incendio per cui sono già in corso le indagini per accertarne le cause - spiega -. Fortunatamente già è appurato che nessun danno è stato arrecato a persone e animali. Fin da subito - aggiunge - voglio esprimere la mia vicinanza e la mia solidarietà ai responsabili della struttura, alle famiglie e ai bambini che in questi anni hanno potuto giovare di un progetto educativo di grande valore e di una esperienza preziosa per la città. Sono certa che torneremo a goderne. Sono a disposizione per valutare come sostenere la rinascita e la ripresa delle attività", conclude. (Com)