Veneto: a divisione Mestieri di Somec Spa due nuove commesse da 10 milioni di euro

- La controllata Mestieri Srl dell'azienda trevigiana Somec Spa, specializzata nell'ingegnerizzazione e realizzazione di progetti complessi in materia di ingegneria civile e navale, ha ottenuto sue nuove commesse del valore complessivo di 10 milioni di euro. Il primo progetto, che sarà completato entro settembre 2024, riguarda la realizzazione di serramenti e finiture per un albergo extralusso situato sul Canal Grande a Venezia. Il secondo contratto riguarda invece la realizzazione. Il secondo contratto, in fase di completa formalizzazione con uno dei brand di gioielleria più famosi al mondo di proprietà di un gruppo globale del lusso, è relativo alla realizzazione di facciate esterne personalizzate e di varia tipologia per alcune boutique in Europa e Medio Oriente di un brand di gioielleria. "Il mercato del lusso e dell'alta gamma sta vivendo una fase di grande fermento, in Italia e nel mondo - ha commentato Oscar Marchetto, presidente di Somec -. Con questa consapevolezza e la volontà di confermarci ogni giorno di più come un partner di fiducia per committenti di assoluto rilievo, il business model di Mestieri prende sempre più forma. Lo dimostrano questi due nuovi contratti, che si sommano ai 34 milioni di euro di ordini già acquisiti nel primo semestre 2023 e che prevedono l'intervento coordinato e sinergico tra la capofila e le eccellenze artigiane coinvolte. Mestieri si conferma uno dei volani di crescita dell'intero Gruppo, le cui notevoli potenzialità ci permettono di guardare con fiducia al futuro. Il mio sogno di raggiungere i 500 milioni di euro di ricavi già nel 2025 si fa sempre più concreto e verrà auspicabilmente confermato dal piano industriale attualmente in elaborazione", ha concluso. (Rev)