Sardegna: Pnrr Città Metropolitana di Cagliari, aggiudicati lavori Piano Integrato Urbano (2)

- "Sapevamo fin dall’inizio di avere una tempistica stringente e ci siamo adoperati per fare in modo che i tempi venissero rispettati - sottolinea il consigliere metropolitano delegato alla Pianificazione Umberto Ticca – e altrettanto faremo per le prossime scadenze. La prima prevede che entro settembre 2024 sia realizzato il 30 per cento dei lavori, mentre il collaudo delle opere è fissato a giugno 2026. Per quanto riguarda la Città Metropolitana di Cagliari, sia che le risorse del nostro PUI rimangano sul PNRR sia che si decisa di farle transitare su fondi statali, il risultato non cambia, perché ciò che conta non è la fonte finanziaria ma essere strutturati per raggiungere gli obiettivi di sviluppo che ci siamo dati". Il Piano Urbano Integrato della Città Metropolitana di Cagliari, finanziato con fondi del PNRR per un totale di 101,2 milioni di euro, prevede 33 progetti portati avanti da 18 soggetti attuatori (la Città Metropolitana e i 17 Comuni del territorio). Il Piano ha l’obiettivo di sviluppare in modo integrato una serie di infrastrutture che insieme consentano di favorire la rigenerazione urbana sostenibile del territorio. I progetti includono 2 interventi di riqualificazione di mercati civici, 5 interventi di realizzazione e miglioramento della mobilità sostenibile, 18 interventi di realizzazione di parchi urbani ed extraurbani e 8 interventi di realizzazione riqualificazione di aree sportive. (Rsc)