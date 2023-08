Fisco: Turco (M5s), su tassa web ipocrisia colossale di Giorgetti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo aver fatto approvare in Senato una delega fiscale iniqua, ingannevole e pavida, una delega che peraltro non abbasserà le tasse di mezzo euro, adesso dalla festa della Lega dobbiamo sorbirci anche la colossale ipocrisia del ministro dell'economia Giorgetti. In quella sede il ministro ha affermato di essere contrario alla cultura secondo la quale l'artigiano è l'evasore, quando in realtà i veri evasori sono i colossi del web. Bene, forse Giorgetti non ha realizzato che la delega fiscale del governo, appena approvata a palazzo Madama, non contiene il benché minimo riferimento a forme di più giusta tassazione dell'economia digitale. Come fa la maggioranza a dire che questa è una riforma epocale e moderna, quando ci si tiene ad anni luce di distanza da quello che avviene nel mondo esterno? Il M5s, sia al Senato, sia alla Camera, ha invece presentato una controproposta di delega fiscale che punta ad abbassare davvero le tasse a lavoratori, famiglie e piccole imprese anche facendo leva sui colossi del web. In particolare nella nostra proposta c'è la realizzazione di una piattaforma unica del dato digitale per arrivare ad una giusta tassazione dell'economia del web, nella consapevolezza che lo sfruttamento dei dati costituisce sempre più il nuovo petrolio da cui si generano sempre maggiori ricchezze. Nella proposta del governo non c'è nulla di tutto questo. Quindi il ministro Giorgetti non dispensi inutili ipocrisie prendendo per i fondelli il suo stesso elettorato". Lo comunica in una nota il senatore Mario Turco, vicepresidente del M5s.(Com)