Milano: sul sito di Confcommercio le attività aperte in agosto

20 luglio 2021

- Su confcommerciomilano.it le segnalazioni di negozi e pubblici esercizi e altre attività associate a Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza aperti durante questo mese di agosto. Gli elenchi sono suddivisi per territorio: Milano città, area metropolitana di Milano, le province di Monza Brianza e Lodi. Negli elenchi sono riportate le informazioni indicate dalle imprese che aderiscono alla segnalazione: ragione sociale, insegna, indirizzo, attività, il periodo di apertura durante il mese di agosto, numero di telefono, email (quando viene riportata). “Ad agosto – rileva Marco Barbieri, segretario generale di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza – sono numerose le imprese commerciali che non si fermano assicurando un servizio a chi resta. Inoltre, non mancano i turisti. Anche quest’anno abbiamo perciò riproposto gli elenchi che, sul nostro sito, vengono costantemente aggiornati. Un aiuto ai cittadini, ma anche un gesto d’attenzione verso gli operatori associati”.(Com)