Milano: sul sito di Confcommercio le attività aperte in agosto (2)

- In centro sono aperte il 90 per cento delle attività, il 50 per cento in periferia. Tutti i mercati ambulanti sono operativi a Milano in agosto. Lo rileva Apeca, l’associazione ambulanti Confcommercio Milano. I mercati in città sono 100: una ventina al giorno e una trentina il sabato. Sui mercati ambulanti milanesi, in questo mese d’agosto, è chiuso per ferie fra il 40 e il 50 per cento dei banchi. Nel fresco ortofrutta, ittico e formaggi - dove sono normalmente presenti più banchi per mercato - con la turnazione il servizio ai cittadini è garantito. Grazie alla collaborazione degli ambulanti con gli ispettori di mercato, nessun mercato ha interrotto l’attività per danni/alberi caduti (si è eventualmente provveduto a ricollocare gli spazi. Qualche problema residuo in zona Città Studi, in via di risoluzione). (Com)