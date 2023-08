Senato: Urso, bene approvazione Commissione di ddl revisione sistema incentivi a imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- "Ringrazio la IX Commissione del Senato presieduta dal senatore Luca De Carlo, il relatore Adriano Paroli e il sottosegretario Massimo Bitonci per il lavoro svolto che ha consentito di migliorare il testo del ddl in materia di 'revisione del sistema di incentivi alle imprese'. L'approvazione in Commissione del provvedimento senza voti contrari dimostra quanto importante sia la riforma che abbiamo sottoposto al Parlamento e che ci auguriamo venga definitivamente approvata in autunno". Lo scrive su Twitter il ministro per le Imprese e il made in Italy, Adolfo Urso, commentando l'approvazione del disegno di legge delega al governo per la definizione di una disciplina organica in materia di misure agevolative e incentivi agli investimenti delle imprese da parte della commissione Industria di palazzo Madama. (Rin)