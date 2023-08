© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aspi comunica in una nota che sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire lavori di manutenzione dei giunti di dilatazione, dalle 21 di questa sera alle 5 di venerdì 4 agosto, sarà chiuso lo svincolo di Origgio, in entrata verso Lainate. In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo di Uboldo. (Com)