Roma: Fp Cgil, operatore ecologico muore sul lavoro, inaccettabile

20 luglio 2021

- A Frascati, nella notte, un operatore ecologico ha perso la vita sul lavoro. A morire è Giovanni Criccomoro, 55 anni, iscritto alla Fp Cgil, rimasto schiacciato dal camion. Una dinamica su cui stanno indagando le forze dell'ordine. "Troppe volte abbiamo denunciato 'incidenti' riguardanti operatori che lavorano da soli e con mezzi spesso troppo usurati, che per puro caso non hanno avuto esiti tragici come invece è accaduto a Giovanni". E' quanto di legge in una nota della Fp Cgil Roma e Lazio. "Da sempre chiediamo che la raccolta non avvenga con monoperatore, in modo che ci sia sempre un operatore alla guida a garantire la sicurezza dei mezzi durante le operazioni, da sempre chiediamo che ci sia, da parte delle Aziende e dei Comuni proprietari del Servizio, la giusta attenzione verso le condizioni dei mezzi utilizzati per la raccolta. Alle aziende ed ai Comuni diciamo basta con scelte che fanno risparmiare soldi sulla pelle delle lavoratrici e dei lavoratori", conclude la nota del sindacato. (Com)