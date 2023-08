Imprese: Pirelli, Cda nomina Tronchetti Provera vicepresidente esecutivo e Casaluci Ad

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio di amministrazione di Pirelli Spa, nominato il 31 luglio e riunitosi per la prima volta in data odierna, ha nominato Marco Tronchetti Provera vicepresidente esecutivo, attribuendogli i poteri relativi alle strategie generali e alla supervisione dell’attuazione del piano industriale nonché i poteri relativi alla comunicazione, agli affari societari e controlli interni, ai rapporti con gli azionisti e con le istituzioni, e Andrea Casaluci Amministratore delegato, conferendogli i poteri per la gestione operativa di Pirelli. Al presidente Jiao Jian è attribuita la rappresentanza legale della Società e gli altri poteri previsti dal vigente Statuto. Il Consiglio di amministrazione – riferisce una nota – ha, inoltre, valutato, sulla base delle informazioni disponibili e delle dichiarazioni rese dagli interessati, la sussistenza dei requisiti richiesti ai consiglieri per ricoprire l’incarico e, in particolare, di indipendenza (sia ai sensi del D.Lgs 58/1998 sia del Codice di Corporate Governance delle società quotate) in capo ai nove amministratori indipendenti: Michele Carpinelli, Domenico De Sole, Alberto Bradanini, Fan Xiaohua, Marisa Pappalardo, Grace Tang, Roberto Diacetti, Paola Boromei, Giovanni Lo Storto. Il Cda risulta pertanto così composto: Jiao Jian (presidente), Marco Tronchetti Provera (vicepresidente esecutivo), Andrea Casaluci (Amministratore delegato), Chen Aihua, Zhang Haitao, Chen Qian, Alberto Bradanini (indipendente), Michele Carpinelli (indipendente), Domenico De Sole (indipendente), Fan Xiaohua (indipendente), Marisa Pappalardo (indipendente), Grace Tang (indipendente), Roberto Diacetti (indipendente), Paola Boromei (indipendente) e Giovanni Lo Storto (indipendente). (segue) (Com)