Imprese: Pirelli, Cda nomina Tronchetti Provera vicepresidente esecutivo e Casaluci Ad (2)

- Il Cda, in coerenza con quanto già comunicato al mercato in data 28 giugno 2023, ha istituito la Direzione generale Corporate, affidandone la responsabilità a Francesco Tanzi. Tenuto conto della nuova composizione del Cda, il Consiglio stesso ha proceduto alla nomina dei componenti dei Comitati consiliari – confermando tutti i precedenti comitati e introducendo il comitato Sostenibilità con focus sulle tematiche di sostenibilità connesse all’esercizio dell’attività di impresa - che pertanto risultano composti come segue. Il comitato per la Remunerazione è composto da: Grace Tang (presidente); Michele Carpinelli; Paola Boromei; Alberto Bradanini; Chen Aihua. Il comitato Controllo, Rischi e Corporate Governance è composto da: Fan Xiaohua (presidente); Giovanni Lo Storto; Roberto Diacetti; Michele Carpinelli; Chen Aihua. Il comitato Nomine e Successioni è composto da: Marco Tronchetti Provera (presidente); Domenico De Sole; Chen Aihua; Zhang Haitao. Il comitato Strategie è composto da: Marco Tronchetti Provera (presidente); Jiao Jian; Andrea Casaluci; Domenico De Sole; Alberto Bradanini; Roberto Diacetti; Chen Qian; Zhang Haitao. Il comitato Parti Correlate è composto da: Marisa Pappalardo (presidente); Giovanni Lo Storto; Michele Carpinelli. Il comitato Sostenibilità è composto da: Marco Tronchetti Provera (presidente); Jiao Jian; Andrea Casaluci; Giovanni Lo Storto. Il Consiglio di amministrazione, previo parere favorevole del Collegio sindacale, ha, infine, confermato Fabio Bocchio dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e Carlo Secchi (Presidente), Antonella Carù e Alberto Bastanzio quali componenti dell’organismo di vigilanza, in continuità con il precedente mandato, scaduto unitamente al Consiglio che lo aveva nominato. (Com)