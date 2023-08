Forza Italia: Sorte, oggi squadra sempre più unita, onoriamo memoria Berlusconi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"So distinguere, da editore, la qualità e l'obiettività che sono anche il segreto del successo di un'iniziativa imprenditoriale come Agenzia Nova" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- "Congratulazioni e auguri di buon lavoro a Raffaele Nevi, Francesco Battistoni, Tullio Ferrante, Alessandro Battilocchio, Gregorio Fontana per i prestigiosi incarichi che sono chiamati ad assolvere. Sono certo che non faranno mancare il loro impegno, la loro serietà e competenza con lo spirito di squadra di sempre. Oggi con una squadra unita e coesa, Forza Italia è più forte, pronta alle sfide che abbiamo davanti, a cominciare dalle prossime elezioni europee e comunali. Con il segretario nazionale Antonio Tajani, guida forte e autorevole, abbiamo tutte le carte in regola per tornare in doppia cifra. Quanto fatto oggi, è nello spirito e nella traccia che ci ha indicato il nostro presidente e fondatore Silvio Berlusconi e non lo deluderemo mai, lavorando per la grande eredità che ci ha lasciato, Forza Italia , nell'interesse del Paese e degli italiani"Così in una nota Alessandro Sorte, deputato di Forza Italia e coordinatore regionale del partito in Lombardia. (Com)