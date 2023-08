Scuola: primo incontro al ministero Istruzione e Merito su diplomifici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'ambito della operazione legalità contro i diplomifici, si è svolto oggi un incontro al ministero dell'Istruzione e del Merito, al quale hanno partecipato il ministro Giuseppe Valditara, il capo di Gabinetto Giuseppe Recinto, il capo Dipartimento Carmela Palumbo e il direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale (Usr) Campania Ettore Acerra. E' quanto si legge in una nota. Il direttore Acerra ha consegnato al ministro una relazione frutto delle verifiche svolte nel corso degli ultimi mesi a seguito di una espressa richiesta del ministero. Un analogo documento su questi aspetti è stato preparato dall'Usr della regione Lazio. La relazione del direttore della Campania e gli approfondimenti svolti durante l'incontro hanno confermato la necessità di intervenire in modo sistematico e su più piani per contrastare il fenomeno dei diplomifici. In particolare - continua la nota - all'esito della riunione si è stabilito di operare in tre direzioni: agire sul rafforzamento dei controlli, elaborare una serie di interventi di tipo amministrativo e predisporre alcune soluzioni normative. Inoltre, già domani verranno consegnate le prime relazioni ispettive inerenti alle regioni Campania, Lazio e Sicilia, che il ministro aveva richiesto lunedì scorso. "Abbiamo definito un preciso piano di azione che porteremo avanti con determinazione per contrastare ogni fenomeno di opacità e illegalità, a difesa del sistema pubblico di istruzione", afferma il ministro Valditara. (Com)