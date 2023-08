Ue: Bruxelles impone divieto a export armi e tecnologia militare in Bielorussia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea ha imposto un divieto all'esportazione di armi e munizioni in Bielorussia, nonché di beni e merci utilizzabili nel settore dell'aviazione e dell’industria aerospaziale. "Il Consiglio (Ue) sta imponendo un ulteriore divieto all'esportazione di armi da fuoco e munizioni, nonché di beni e tecnologie adatti all'uso nell'aviazione e nell’industria aerospaziale", si legge in una nota della Commissione Ue emessa successivamente alla decisione del Consiglio europeo. In questo modo sono state ampliate le sanzioni già stabilite nei confronti di Minsk dalle autorità di Bruxelles. La Commissione europea, si legge ancora nel comunicato, accoglie con favore l'approvazione odierna da parte del Consiglio di ulteriori misure restrittive derivanti dall'invasione illegale dell'Ucraina da parte della Russia e in risposta al coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione. Lo scopo delle nuove sanzioni contro la Bielorussia è, tra le altre cose, quello di prevenire l'elusione delle sanzioni contro la Russia attraverso il Paese confinante, secondo quanto precisato ancora dalla Commissione.(Beb)