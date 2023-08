Speciale difesa: Repubblica Ceca, Pavel, accordo di difesa con Usa non rappresenta una minaccia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo di cooperazione nel campo della difesa tra Repubblica Ceca e Stati Uniti non rappresenta una minaccia per Praga. Lo ha dichiarato il presidente ceco, Petr Pavel, attraverso Twitter. "L'accordo di difesa tra la Repubblica Ceca e gli Stati Uniti non è qualcosa di cui dobbiamo aver paura. Grazie ad esso, si creano chiare condizioni per la presenza di truppe americane sul nostro territorio, risparmiamo anche tempo nell’eventualità di una potenziale crisi", ha scritto Pavel. La discussione sull'accordo nel Parlamento ceco è stata accompagnata dalle violente proteste dei deputati del movimento di opposizione Libertà e democrazia diretta, che hanno chiesto che la questione della ratifica fosse sottoposta a referendum nazionale. Tuttavia, grazie alle forze della coalizione di governo, l'accordo è stato infine ratificato. (Vap)