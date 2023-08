Speciale difesa: Taiwan, forze armate intensificheranno attività di controspionaggio per limitare influenza Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze armate di Taiwan intensificheranno le operazioni di controspionaggio per limitare l'influenza della Cina. Lo riporta la piattaforma "Channel News Asia", ricordando che il governo taiwanese sta indagando su diversi militari in servizio ed ex ufficiali sospettati di spionaggio per conto di Pechino. Un tenente colonnello noto come Hsiao, che prestava servizio presso il comando dell'aviazione e delle forze speciali dell'esercito, è stato recentemente arrestato perché sospettato di avere divulgato segreti della Difesa a "forze straniere" che includevano anche le autorità di Pechino. Questa settimana le indagini sono proseguite nel quartier generale del comando a Taoyuan, nel nord dell'isola, e sono state estese anche a quattro ufficiali in congedo. Il ministero della Difesa ha affermato in un comunicato di essere entrato in possesso di "prove tangibili" di attività illegali, e che, "di fronte all'infiltrazione del Partito comunista cinese, le forze nazionali continueranno a promuovere l'educazione al controspionaggio e la sensibilizzazione". Nell'ultimo decennio circa, almeno 21 ufficiali taiwanesi in servizio o in congedo sono stati condannati per spionaggio per conto della Cina. (Cip)