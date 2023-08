Speciale difesa: Romania, ministero Difesa, non identificate minacce militari a nostre acque territoriali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel contesto degli attacchi russo al porto ucraino di Izmail, situato sul fiume Danubio al confine con la Romania, non sono state identificate minacce militari dirette al territorio nazionale o alle acque territoriali della Romania e attualmente sono in corso di applicazione le misure di vigilanza rafforzata. Lo ha detto il ministero della Difesa della Romania in un comunicato stampa. Il ministero romeno condanna "fermamente" l'aggressione armata della Federazione Russa contro l'Ucraina e il perdurare di attacchi ingiustificati e illegali contro aree abitate da civili ed elementi delle infrastrutture critiche di questo Paese. (Rob)